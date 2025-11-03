صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کے سامنے زیادتی کے ملزم کو 25سال قید

  • ملتان
بچوں کے سامنے زیادتی کے ملزم کو 25سال قید

وہاڑی (نمائندہ خصوصی چار سال قبل بچوں کے سامنے خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزم قاسم گجر کو عدالت نے سخت سزا سناتے ہوئے 25 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا ہے۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق گاؤں 417 ای بی کے رہائشی قاسم گجر نے 5 دسمبر 2021 کی رات اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کے گھر داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کی، جبکہ ساتھی اسلحہ لہراتے ہوئے پہرہ دیتے رہے ۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کیں۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد تقریباً 3 سال 10 ماہ بعد عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر