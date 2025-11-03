بچوں کے سامنے زیادتی کے ملزم کو 25سال قید
وہاڑی (نمائندہ خصوصی چار سال قبل بچوں کے سامنے خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزم قاسم گجر کو عدالت نے سخت سزا سناتے ہوئے 25 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق گاؤں 417 ای بی کے رہائشی قاسم گجر نے 5 دسمبر 2021 کی رات اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کے گھر داخل ہو کر اس کے ساتھ زیادتی کی، جبکہ ساتھی اسلحہ لہراتے ہوئے پہرہ دیتے رہے ۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کیں۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد تقریباً 3 سال 10 ماہ بعد عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ۔