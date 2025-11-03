صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام سے صفائی ،کوڑے کے ڈھیر ختم

  • ملتان
ستھرا پنجاب پروگرام سے صفائی ،کوڑے کے ڈھیر ختم

گگو منڈی (نامہ نگار) ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد کے نتیجے میں گگو منڈی شہر اور مضافات میں صفائی کی صورتحال نمایاں طور پر بہتر ہو گئی ہے۔۔۔

 ستھرا پنجاب ورکرز کی انتھک محنت سے گلیاں اور بازار صاف ستھرے دکھائی دینے لگے ہیں۔ جہاں ماضی میں کوڑے کے ڈھیر دکھائی دیتے تھے ، وہاں اب خوشگوار اور صحت مند ماحول قائم ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اقدامات سے نہ صرف صفائی میں بہتری آئی ہے بلکہ عوامی شعور بھی بیدار ہوا ہے ۔ شہریوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہر کا حسن برقرار رہ سکے ۔

 

