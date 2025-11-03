امام کا ڈی پی او سے جھوٹے مقدمہ کو ختم کرنے کا مطالبہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) فرضی رپورٹ پر قاری عبدالروف ملک کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن پولیس کے تھانیدار مختیار اے ایس آئی نے قاری عبدالروف کو بریلوی مسلک جامع مسجد گلی نمبر 14 کا امام ظاہر کرکے جمعہ کی تقریر میں لاوڈ سپیکر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔۔۔
قاری عبدالروف نے موقف اختیار کیا کہ وہ اس مسجد کے امام نہیں ہیں بلکہ وہ دو سال سے جامع مسجد نمبر 259 ای بی کے امام ہیں۔ انہوں نے ڈی پی او وھاڑی محمد افضل سے جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے تھانیدار کے خلاف کارروائی اور مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔