رائس ملز، بھٹے اورتکہ کباب کے کوئلوں سے سموگ سے اضافہ

  • ملتان
رائس ملز، بھٹے اورتکہ کباب کے کوئلوں سے سموگ سے اضافہ

چمنیوں اور کوئلوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں شہریوں کیلئے اذیت بن گیا

گگو منڈی (نامہ نگار) گگو منڈی اور مضافات میں رائس ملز، بھٹوں اور تکہ کباب کے کوئلوں سے اٹھنے والا زہریلا دھواں سموگ میں اضافے کا باعث بن گیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رائس ملز کی کم اونچائی والی چمنیوں اور بھٹوں سے مسلسل دھواں نکلنے کے باعث علاقے کی فضا آلودہ ہو گئی ہے ۔ لاری اڈا پر شام کے وقت تکہ کباب والے کوئلے جلا لیتے ہیں جس سے فضا میں دھوئیں کی مقدار مزید بڑھ جاتی ہے ۔ شہریوں اے ایم اعجاز چوہدری، حاجی شاہین، ندیم بھٹی، رانا نصیر احمد اور محبوب عالم نے بتایا کہ جملیر روڈ، بوریوالا روڈ، اڈا شاہ جنید، شیخ فاضل روڈ اور اڈا کوارٹر کے اطراف میں دھواں اتنا بڑھ گیا ہے کہ سانس لینا دشوار ہو گیا ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

