ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں نئی لائبریری کا قیام
علمی و قانونی رہنمائی کیلئے جدید کتابیں اور ریسرچ سیشنز فراہم کیے جائیں گے
وہاڑی (خبرنگار) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن وہاڑی کے آفس سپرٹینڈنٹ بلال اشرف چوہدری نے کہا ہے کہ وکلا کی علمی و قانونی رہنمائی کے لیے بار لائبریری کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ نئی لائبریری میں جدید قانونی کتب، فوجداری و دیوانی قوانین، قانونِ شہادت اور حالیہ عدالتی فیصلوں پر مشتمل کتابیں شامل کی جا رہی ہیں تاکہ وکلا کو تحقیق اور مطالعے کے لیے جامع سہولت فراہم کی جا سکے ۔بلال اشرف چوہدری نے کہا کہ نوجوان وکلا کی رہنمائی اور قانونی آگاہی کے لیے لائبریری میں ریسرچ سیشنز اور تربیتی نشستوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ بار کے معزز عہدیداران لائبریری کی بہتری اور ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں ،جس سے وکلا برادری کو علم و تحقیق کے شعبے میں مضبوط بنیادیں فراہم ہوں گی۔