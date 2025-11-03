صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتیں

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) شہر اور مضافات میں متعدد چوری و ڈاکہ زنی کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں ۔ تھانہ سٹی کی حدود میں عبدالرزاق کا موٹر سائیکل، زین اقبال اور صغیر عمران کے بجلی کے میٹر چوری ہوئے۔۔۔

 جبکہ ماڈل ٹاؤن میں امیرالدین کی موٹر سائیکل اور شیخ فاضل میں محمد بوٹا کی بکری اور بکرا چوری ہو گئے ۔ تھانہ صدر میں مختیار احمد اور شہباز الرحمان کا گھریلو سامان چوری کیا گیا۔ تھانہ گگو کی حدود میں چار ڈاکو الطاف حسین کے گھر سے سونا، موبائل اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ فتح شاہ کی حدود سے بھی موبائل چوری کی واردات رپورٹ ہوئی۔ 

 

