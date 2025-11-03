موبائل شاپ میں آگ، لاکھوں کا نقصان، تاجروں کا احتجاج
دکان کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا،ریسکیو ٹیم تاخیر سے پہنچی ، کارروائی کا مطالبہ
بورے والا (سٹی رپورٹر ) چونگی نمبر 5 تھانہ ماڈل ٹاؤن کے قریب واقع ایک موبائل شاپ میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے بعد علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی تاہم اطلاع کے باوجود ریسکیو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے موقع پر پہنچیں۔ امدادی کارروائی میں تاخیر کے باعث آگ پھیل گئی جس کے نتیجے میں دکان میں موجود قیمتی موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ دکان مالک شعیب شبیر کے مطابق اسے لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اگر ریسکیو ٹیم بروقت پہنچ جاتی تو نقصان کم ہوسکتا تھا۔ واقعہ کے بعد متاثرہ دکاندار اور تاجروں نے ریسکیو اداروں کی سست روی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے واقعہ کی انکوائری اور متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔