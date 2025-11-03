صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل شاپ میں آگ، لاکھوں کا نقصان، تاجروں کا احتجاج

  • ملتان
موبائل شاپ میں آگ، لاکھوں کا نقصان، تاجروں کا احتجاج

دکان کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا،ریسکیو ٹیم تاخیر سے پہنچی ، کارروائی کا مطالبہ

بورے والا (سٹی رپورٹر ) چونگی نمبر 5 تھانہ ماڈل ٹاؤن کے قریب واقع ایک موبائل شاپ میں شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے بعد علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی کوشش کی تاہم اطلاع کے باوجود ریسکیو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے موقع پر پہنچیں۔ امدادی کارروائی میں تاخیر کے باعث آگ پھیل گئی جس کے نتیجے میں دکان میں موجود قیمتی موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ دکان مالک شعیب شبیر کے مطابق اسے لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اگر ریسکیو ٹیم بروقت پہنچ جاتی تو نقصان کم ہوسکتا تھا۔ واقعہ کے بعد متاثرہ دکاندار اور تاجروں نے ریسکیو اداروں کی سست روی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے واقعہ کی انکوائری اور متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر