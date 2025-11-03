صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اسلامیہ جدیدہ میں تکمیل بخاری شریف کی تقریب

  • ملتان
علمائے کرام، طلبہ و شہریوں کی شرکت، قرآن و حدیث کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) جامعہ اسلامیہ جدیدہ وہاڑی میں بخاری شریف کی تکمیل کی عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے علمائے کرام، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمالک نے آخری حدیث کا درس دیتے ہوئے قرآن و سنت کی اہمیت پر مفصل خطاب کیا اور کہا کہ بخاری شریف ایمان، عمل، اخلاق اور معاشرتی عدل کا جامع دستور ہے ۔ انہوں نے علماء و طلبہ پر زور دیا کہ وہ اس علم کو عوام تک پہنچائیں اور معاشرے میں امن و اصلاح قائم کریں۔تقریب سے صدر ملی یکجہتی کونسل جنوبی پنجاب مولانا حافظ محمد اسلم، ضلعی امیر چوہدری طارق محمود، مولانا اعجاز الحق اور دیگر نے خطاب کیا۔ تین طلبہ نے صحیح بخاری مکمل کی جبکہ 20 طلباء اور 12 طالبات نے حفظِ قرآن کی تکمیل کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب صہیب عمار، صدر مجلس انتظامیہ حاجی محمد طفیل وڑائچ، ضلعی جنرل سیکرٹری راؤ عمر نفیس اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ اختتام پر طلبہ کی دستار بندی اور اسنادِ تکمیلِ درس نظامی تقسیم کی گئیں، جبکہ قاری فضل اکبر نے ملک و ملت کی سلامتی، عالم اسلام کے اتحاد اور دینی مدارس کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی۔

 

