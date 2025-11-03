جہانیاں : 2 ڈاکوؤں نے بیوپاری لوٹ لیا ، مزاحمت پر فائرنگ
سلیم ، سجاد مویشی منڈی سے گھر واپس آ رہے تھے ڈاکو نے ساڑھے 5لاکھ چھین لئے
جہانیاں (نمائندہ دنیا) سی سی ڈی کا خوف ختم ہوتے ہی ڈکیت ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ۔ نواحی گاؤں چک نمبر 173 دس آر کا رہائشی جانوروں کا بیوپاری محمد سلیم ولد زکریا اپنے ساتھی سجاد احمد کے ہمراہ ملتان مویشی منڈی سے گھر واپس آرہا تھا کہ چک نمبر 174 دس آر کے قریب 2 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر انہیں روکنے کی کوشش کی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی تاہم وہ محفوظ رہے ۔ ڈاکوؤں نے پیچھا کرتے ہوئے محمد سلیم سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ جہانیاں موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے بیوپاری محمد سلیم کی درخواست پر دو ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ علاقہ مکینوں نے مسلسل بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ پولیس حکام سے سکیورٹی بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔