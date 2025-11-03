ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک شخص گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ مظفر آباد نے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا ۔پولیس کے مطابق اطلاع موصول ہوئی کہ اعجاز نامی شخص مسجد کے سپیکر پر تقریر کررہا ہے جسکی ممانعت ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے اعجاز کو گرفتار کرلیا ہے ۔
پولیس تھانہ مظفر آباد نے ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا ۔پولیس کے مطابق اطلاع موصول ہوئی کہ اعجاز نامی شخص مسجد کے سپیکر پر تقریر کررہا ہے جسکی ممانعت ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے اعجاز کو گرفتار کرلیا ہے ۔