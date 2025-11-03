ناجائز اسلحہ رکھنے والا ملزم گرفتار،پستول برآمد
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ بوہڑگیٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزم مبشر حفیظ ولد محمد حفیظ کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ایک پستول برآمد کرلیا۔ کارروائی لکڑمنڈی چوک کے علاقے میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر شہزاد حسن کی سربراہی میں کی گئی۔
