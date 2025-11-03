مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں شہر اور گردونواح میں مچھروں کی بے تحاشا افزائش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ ملیریا، ڈینگی، بخار، نزلہ و کھانسی سمیت مختلف امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔۔۔
شہر اور قریبی محلوں میں صفائی کی ناقص صورتحال، جھوہڑوں اور کھڑے پانی کی موجودگی کے باعث مچھر کی افزائش میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ محکمہ صحت اور بلدیہ کی جانب سے مچھر مار اسپرے نہ ہونے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال، محکمہ صحت اور محکمہ ماحولیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مچھر مار اسپرے مہم شروع کی جائے تاکہ عوام کو موزی امراض سے نجات مل سکے۔ بصورت دیگر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے ۔