صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے

  • ملتان
مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے

جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں شہر اور گردونواح میں مچھروں کی بے تحاشا افزائش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ ملیریا، ڈینگی، بخار، نزلہ و کھانسی سمیت مختلف امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔۔۔

 شہر اور قریبی محلوں میں صفائی کی ناقص صورتحال، جھوہڑوں اور کھڑے پانی کی موجودگی کے باعث مچھر کی افزائش میں اضافہ ہو گیا ہے ۔ محکمہ صحت اور بلدیہ کی جانب سے مچھر مار اسپرے نہ ہونے پر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ علاقہ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال، محکمہ صحت اور محکمہ ماحولیات سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مچھر مار اسپرے مہم شروع کی جائے تاکہ عوام کو موزی امراض سے نجات مل سکے۔ بصورت دیگر وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر