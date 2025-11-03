صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
گند م کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمینار کا انعقاد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) کمپنی کی جانب سے گندم کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی ڈائریکٹرز زراعت توسیع ڈی جی خان ڈویژن مہر عابد حسین تھے۔۔۔

 جنہوں نے کہا کہ سونا کمپنی جدید زرعی تحقیق اور ٹیکنالوجی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ سونا کمپنی کی کھادیں فصلوں کی بڑھوتری کو بہتر بنانے کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا سبب بھی بنتی ہیں۔ منیجر زرعی سروسز ایف ایف سی محمد طاہر نعیم نے کہا کہ سونا کھادیں غذائی اجزاء کو زمین کی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ فراہم کرتی ہی، جس سے پیداوار میں 7 تا 9 فیصد اضافہ ممکن ہے ۔ سیمینار میں مقامی کاشتکار، ایگری ایکسٹینشن افسران اور کمپنی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور معلوماتی مواد بھی تقسیم کیا گیا۔

 

