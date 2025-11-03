ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ عالمی سیرت النبیؐ کانفرنس شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر) دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ اسلامیات و عربی کے زیر اہتمام پانچویں دو روزہ بین الاقوامی سیرت النبیؐ کانفرنس آج کچہری کیمپس میں شروع ہوگی۔۔۔
کانفرنس کا موضوع ’’نوجوان نسل کو درپیش فکری و سماجی چیلنجز اور سیرتِ طیبہؐ کی روشنی میں ان کا حل‘‘ ہے ۔ چیف آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ کے مطابق کانفرنس کا مقصد نوجوانوں کو سیرتِ نبویؐ کی روشنی میں رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ جدید دور کے مسائل کا مقابلہ علم و ایمان کے ساتھ کر سکیں۔ ملکی و غیرملکی سکالرز اور محققین شرکت کریں گے جبکہ مختلف سیشنز میں نوجوانوں کو درپیش فکری انحراف، سماجی مسائل اور سیرتِ طیبہؐ کی عملی رہنمائی پر مقالات پیش کیے جائیں گے ۔ اختتامی تقریب آج ہوگی۔