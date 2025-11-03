حکومت زرعی شعبے کے فروغ کیلئے مخلص نہیں، کسان اتحاد
فوڈ سکیورٹی کو پہلی ترجیح ، گندم ڈی ریگولیٹ کرنے پر پکڑ دھکڑ بند کی جائے کاشتکار کا نقصان ملکی معیشت کا نقصان ہے ، صدرخالد محمود کی پریس کانفرنس
ملتان (وقائع نگار خصوصی)صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھرکھر نے کہا دنیا میں فوڈ سکیورٹی پہلے جبکہ بارڈر سکیورٹی دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے ،گندم ڈی ریگولیٹ کرنے پر کاشتکاروں کی پکڑ دھکڑ شروع نہ کی جائے ،عدالتی فیصلے پر گندم کاشت کرنے کو تیار ہیں،حکمران زراعت کیلئے مخلص ہوں تو ہم پورے مڈل ایسٹ کو کھلاسکتے ہیں ۔ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ کاشتکاروں کو دو سال میں گندم میں بائیس سو ارب کا نقصان ہوا،پنجاب میں گندم کو ڈی ریگولیٹ کرکے حکومت نے روٹی اور آٹے کا ریٹ مقرر کیا،گندم کے حوالے سے عدالتی فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہیں،حکومت فیصلے کیخلاف گئی تو ہم بھی عدالت جائیں گے ،زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم زرعی اجناس باہر سے منگواتے ہیں،ہماری زراعت بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ۔خالد محمود کھوکھر نے مزید کہا کہ کاشتکار کا ڈوبنا ملکی معیشت کا ڈوبنا ہے ، مکئی کی ایکسپورٹ میں ستر فیصد کمی آئی ہے ،کاٹن کی امپورٹ میں تین سو چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے۔حکومت آئی ایم ایف کو بتائے کہ کاشتکار خسارے میں ہے ،زرعی ٹیکس کیسے لگایا جاسکتا ہے ۔