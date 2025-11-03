ویمن یونیورسٹی میں’’تشدد پسندی کے سدِباب‘‘ پر آگاہی لیکچر
نوجوان نسل کو منفی نظریات سے محفوظ رکھنے کیلئے تعلیم و شعور ناگزیر ، وی سی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ سوشیالوجی اور محکمہ پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس کے باہمی تعاون سے ’’تشدد پسندی کے سدِباب‘‘کے موضوع پر آگاہی لیکچر منعقد ہوا۔ تقریب یوتھ ڈیویلپمنٹ سینٹر میں ہوئی جس کا مقصد نوجوانوں میں عدم برداشت اور انتہاپسندی کے خلاف شعور اجاگر کرنا تھا۔مہمانِ خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں انتہا پسندی کا مقابلہ قانون سے زیادہ تعلیم، فہم و ادراک اور مثبت مکالمے کے فروغ سے ممکن ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں، جنہیں منفی نظریات سے محفوظ رکھنے کے لیے والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تشدد پسندی کا سدِباب دراصل ایک فکری و اخلاقی جہاد ہے جس کی بنیاد برداشت، احترامِ انسانیت اور اختلافِ رائے کے مثبت اظہار پر ہے ۔ڈسٹرکٹ پروبیشن آفیسر محترمہ مہوش امتیاز نے لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو پرتشدد سوچ اور گروہوں کے اثر سے بچانے کے لیے ابتدائی سطح پر شعور و آگاہی ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے قیام کے لیے تعلیم، کردار سازی اور رواداری کا فروغ ناگزیر ہے ۔لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن ہوا جس میں طالبات نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ تقریب میں ڈاکٹر مدیحہ اکرم، ڈاکٹر عائشہ خان، ڈاکٹر عاقصہ قندیل، ڈاکٹر امنہ مشتاق، سائمہ منیر گلشن آرا، سدرہ حسین اور بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی۔