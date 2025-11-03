ایم ڈی اے ڈیجیٹل سسٹم میں درخواستوں پر عملدرآمد شروع
ون ونڈو کے تحت ابتدائی طور پر جمع کرائے گئے کمرشل عمارتوں کے تعمیراتی نقشوں کے حوالے سے تین کیسز منظور ،ان درخواستوں کی منظوری کے لئے تیس دن کا وقت مقرر تھا شہری نقشہ جات، تعمیراتی اجازت ناموں اور دیگر درخواستیں جمع کرا سکیں گے ، جدید سسٹم کے نفاذ سے پیسے کی بچت ،کرپشن میں کمی کا امکان ہے ، شفافیت میں اضافہ ہوگا، ترجمان
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جدید ’’E-Biz‘‘سسٹم کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ۔ اس نظام کے تحت شہری اب اپنے تمام نقشہ جات، تعمیراتی اجازت ناموں اور دیگر درخواستوں کو ایک ہی ون ونڈو کے ذریعے جمع کرا سکیں گے ۔ ایم ڈی اے حکام کے مطابق ‘‘ای بز’’ون ونڈو کے تحت جمع کرائی گئی ابتدائی درخواستوں پر عملدرآمد شروع ہو چکا ہے اور اب تک جمع کرائے گئے تین کیسز کو باقاعدہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا ہے ۔ یہ تینوں درخواستیں کمرشل عمارتوں کے تعمیراتی نقشوں کی منظوری سے متعلق تھیں۔حکام کے مطابق ان درخواستوں کی منظوری کے لیے 30 دن کا وقت مقرر تھا، تاہم جدید ’’ای بز‘‘سسٹم کے تحت یہ عمل صرف 3 دن میں مکمل کیا گیا جس سے نظام کی شفافیت اور تیزی کا اندازہ ہوتا ہے ۔ ایم ڈی اے ترجمان نے بتایا کہ اس ڈیجیٹل سسٹم کے نفاذ سے نہ صرف وقت اور پیسہ بچے گا بلکہ شہریوں کو دفاتر کے چکر بھی نہیں لگانے پڑیں گے ۔ تمام عمل آن لائن کیا جا سکے گا جس سے کرپشن کے امکانات ختم اور شفافیت میں اضافہ ہوگا۔شہریوں نے ’’ای بز‘‘ سسٹم کے آغاز پر حکومتِ پنجاب اور ایم ڈی اے انتظامیہ کے اس جدید اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ عوامی سہولت کیلئے سنگِ میل ثابت ہوگا۔ شہری حلقوں نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس نظام کے ذریعے ملتان میں تعمیراتی کاموں کے معاملات شفاف، تیز اور آسان بن جائیں گے ۔ ایم ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں رہائشی منصوبوں، نقشوں، فیسوں اور این او سی کے اجراء سمیت تمام معاملات کو بھی ’’ای بز‘‘ سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں سہولت میسر آ سکے۔