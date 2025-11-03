صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو:سہولتوں اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے جدید نظام فعال

  • ملتان
میپکو:سہولتوں اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے جدید نظام فعال

سی ایف سی میں تربیت یافتہ عملہ تعینات،ایک ہی چھت تلے بلوں کی درستگی، نئے کنکشن کے اجراء، لوڈ مینجمنٹ اور بجلی کی فراہمی سے متعلق درخواستوں سمیت تمام سہولتیں فراہم

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی نے کہا ہے کہ صارفین کو بہتر سے بہتر سہولتوں کی فراہمی میپکو کی پہلی ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے کسٹمر سہولت سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خدمات کا معیار مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے جہاں شکایات کے اندراج اور ازالے کے لیے کمپیوٹرائزڈ نظام مکمل طور پر فعال ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ سی ایف سی میں تربیت یافتہ عملہ صارفین کو بلوں کی درستگی، نئے کنکشن کے اجراء، میٹر ریڈنگ، ٹرانسفارمر کی تبدیلی، لوڈ مینجمنٹ اور بجلی کی فراہمی سے متعلق تمام سہولتیں ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کر رہا ہے ۔ صارفین آن لائن سسٹم کے ذریعے بھی اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں جنہیں خودکار نظام کے تحت فوری طور پر متعلقہ افسروں کو ارسال کر دیا جاتا ہے ۔ایڈیشنل ایکسین کسٹمر سروسز ملتان سرکل تاج محمود قمر نے واپڈا ٹاؤن سب ڈویژن کے سی ایف سی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے شکایات کے اندراج، حل کے طریقہ کار اور عوامی سہولت کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سٹاف نے انہیں سنٹر میں فراہم کی جانے والی سہولتوں اور جدید نظام سے متعلق بریفنگ دی۔ تاج محمود قمر نے کہا کہ صارفین میپکو کا سرمایہ ہیں اس لیے ان کے ساتھ خوش اخلاقی، شفاف رویہ اور فوری خدمت ادارے کی نیک نامی کا سبب بنتا ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام عملہ عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی نہ کرے اور ہر شکایت کا بروقت ازالہ یقینی بنائے تاکہ صارفین کا اعتماد مزید مستحکم ہو۔

 

