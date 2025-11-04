صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ ڈی سکالر جویریہ کنول کا پبلک ڈیفنس آج ہوگا

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ کیمسٹری کی پی ایچ ڈی سکالر جویریہ کنول کی پبلک ڈیفنس کی تقریب آج کچہری کیمپس میں صبح 11 بجے شروع ہوگی۔۔

جویریہ کنول کے تحقیقی مقالے کا عنوان ’’گندے پانی کی صفائی کے لیے نامیاتی نینو مواد سے مزین پولیمرک جھلیوں کی تیاری‘‘ ہے ، اس تحقیق میں صنعتی فضلے کے پانی کو صاف کرنے کے لیے جدید سائنسی طریقوں پر کام کیا گیا ہے ۔ شعبہ کیمسٹری کی سربراہ اور فیکلٹی اراکین نے ان کی تحقیقی کاوش کو سراہا ۔ پبلک ڈیفنس میں یونیورسٹی کے اساتذہ، طلبہ اورسائنسی ماہرین شرکت کریں گے۔

 

