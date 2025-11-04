زمین کے تنازع پر دو خواتین پر حملہ ، زخمی کردیا
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) موضع پرہاڑ غربی میں زمین کے تنازع پر دو خواتین پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ ۔۔
مدعی محمد عمر نے بتایا کہ اس کی بیٹیاں سمیعہ مائی اور زیتون مائی اپنے گھروں میں موجود تھیں کہ راشد، مصطفی، شمیم زوجہ اللہ دتہ، رفیہ عرف رفو اور کبری مائی نے زرعی زمین کی باڑ توڑنے کی کوشش کی۔ روکنے پر راشد نے فائرنگ کی جبکہ دیگر خواتین ملزماؤں نے مکوں، تھپڑوں اور جوتوں سے شدید تشدد کیا۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔