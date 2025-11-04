صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد نے حملہ کرکے مرغی فروش کو زخمی کردیا

  • ملتان
مسلح افراد نے حملہ کرکے مرغی فروش کو زخمی کردیا

چند روز قبل شادی کی تقریب میں تلخ کلامی ہوئی تھی :عظمت ،مقدمہ درج

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) شیخ عمر کے علاقے میں مسلح افراد نے مرغی فروش محمد عظمت پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اطلاع کے مطابق محمد عظمت اپنی دکان پر موجود تھا کہ امیر حمزہ، کاشف اور ان کے دو نامعلوم ساتھی پسٹل اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر اندر داخل ہوئے ۔ ملزمان نے تشدد کر کے کپڑے پھاڑ دیے اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی نقدی چھین لی۔ متاثرہ کے مطابق چند روز قبل شادی کی تقریب میں تلخ کلامی ہوئی تھی جس کی رنجش پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیوٹیفکیشن آف گوجرانوالہ ڈویژن کے منصوبے مقرر مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت

ایم ڈی واسا کا کوہلووالہ اور کوروٹانہ میں سیوریج لائن بچھانے کا جائزہ

نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار آمد پر شاندار استقبال

بلڈنگ میٹریل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، تعمیراتی کام رک گئے

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس