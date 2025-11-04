مسلح افراد نے حملہ کرکے مرغی فروش کو زخمی کردیا
چند روز قبل شادی کی تقریب میں تلخ کلامی ہوئی تھی :عظمت ،مقدمہ درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) شیخ عمر کے علاقے میں مسلح افراد نے مرغی فروش محمد عظمت پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اطلاع کے مطابق محمد عظمت اپنی دکان پر موجود تھا کہ امیر حمزہ، کاشف اور ان کے دو نامعلوم ساتھی پسٹل اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر اندر داخل ہوئے ۔ ملزمان نے تشدد کر کے کپڑے پھاڑ دیے اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی نقدی چھین لی۔ متاثرہ کے مطابق چند روز قبل شادی کی تقریب میں تلخ کلامی ہوئی تھی جس کی رنجش پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔