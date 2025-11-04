صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار، انتظامات مکمل

  • ملتان
تھل جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار، انتظامات مکمل

6 سے 9نومبر تک مظفرگڑھ، کوٹ ادو، لیہ میں مقابلے ہوں گے

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع کوٹ ادو میں 10 ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار ہے ۔ یہ ایونٹ 6 سے 9 نومبر تک مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور لیہ کے صحرائے تھل میں منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سمیت غیر ملکی ریسرز بھی شریک ہونگے ۔ انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ 100کلومیٹر طویل دشوار گزار ٹریک پر 4روزہ مقابلے ہونگے ۔ فوکل پرسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی کے مطابق ریلی کا پہلا مرحلہ کوٹ ادو میں اور دوسرا مظفرگڑھ میں ہوگا۔ ضلع کوٹ ادو میں پہلی بار دو روزہ فیملی گالا بھی ہوگا جس میں موٹر شو، میوزیکل کنسرٹ، مشاعرہ، فوڈ کورٹ، بچوں کی تفریح اور خواتین کیلئے اسٹالز لگائے جائینگے ۔ معروف ریسرز نادر مگسی، صاحبزادہ سلطان، فیصل شادی خیل اور ویمن کیٹیگری میں سلمہ سپر و دیگر شریک ہونگے ۔ جرمنی کے غیر ملکی ریسرز کی شمولیت سے ایونٹ کی کشش میں اضافہ ہوگا۔ 9نومبر کو فیصل اسٹیڈیم میں گرینڈ فائنل اور آتش بازی ہوگی ۔ یہ ایونٹ مقامی ثقافت، سیاحت اور تفریح کو فروغ دیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

258 فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی منصوبہ بندی

اینٹی سموگ ایکشن پلان،درختوں اور پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ

ڈسٹرکٹ بلڈ یونٹ میں خون کی جانچ کے تجزیاتی یونٹ کا افتتاح

موچھ:قبرستان میں اپنی مدد آپ کے تحت قرآن محل کی تعمیر مکمل

اینٹوں کے بھٹوں پر کارروائی، مالکان پر جرمانے ،بھرائیاں مسمار

گیس کے نئے کنکشنوں کی پالیسی عوام دشمن :شہریوں کے تحفظات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس