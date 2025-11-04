تھل جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار، انتظامات مکمل
6 سے 9نومبر تک مظفرگڑھ، کوٹ ادو، لیہ میں مقابلے ہوں گے
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلع کوٹ ادو میں 10 ویں تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار ہے ۔ یہ ایونٹ 6 سے 9 نومبر تک مظفرگڑھ، کوٹ ادو اور لیہ کے صحرائے تھل میں منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سمیت غیر ملکی ریسرز بھی شریک ہونگے ۔ انتظامات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ 100کلومیٹر طویل دشوار گزار ٹریک پر 4روزہ مقابلے ہونگے ۔ فوکل پرسن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی کے مطابق ریلی کا پہلا مرحلہ کوٹ ادو میں اور دوسرا مظفرگڑھ میں ہوگا۔ ضلع کوٹ ادو میں پہلی بار دو روزہ فیملی گالا بھی ہوگا جس میں موٹر شو، میوزیکل کنسرٹ، مشاعرہ، فوڈ کورٹ، بچوں کی تفریح اور خواتین کیلئے اسٹالز لگائے جائینگے ۔ معروف ریسرز نادر مگسی، صاحبزادہ سلطان، فیصل شادی خیل اور ویمن کیٹیگری میں سلمہ سپر و دیگر شریک ہونگے ۔ جرمنی کے غیر ملکی ریسرز کی شمولیت سے ایونٹ کی کشش میں اضافہ ہوگا۔ 9نومبر کو فیصل اسٹیڈیم میں گرینڈ فائنل اور آتش بازی ہوگی ۔ یہ ایونٹ مقامی ثقافت، سیاحت اور تفریح کو فروغ دیگا۔