اکتوبر:ریسکیو 1122نے 7410افراد ریسکیو کئے :عبیداللہ

  • ملتان
اکتوبر:ریسکیو 1122نے 7410افراد ریسکیو کئے :عبیداللہ

3455افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ دی گئی ، 2923 کو ہسپتال منتقل کیا گیا

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظفرگڑھ انجینئر عبیداللہ خان نے اکتوبر 2025 کی ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 مظفرگڑھ کو گزشتہ ماہ 7147 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں جن میں 930 روڈ ٹریفک حادثات، 4485 میڈیکل، 26 فائر، 83کرائم، 2 ڈوبنے ، 4 عمارت گرنے اور561دیگر ایمرجنسیز شامل تھیں۔ ریسکیو عملے نے 7 منٹ کے اوسط رسپانس ٹائم کے ساتھ تمام ایمرجنسیز پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 7410 افراد کو ریسکیو کیا۔ ان میں 3455 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ دی گئی جبکہ 2923 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، 76 موقع پر جاں بحق ہوئے ۔ عبیداللہ خان نے کہا کہ سرد موسم، سموگ اور دھند کے باعث عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ دورانِ ڈرائیونگ سیٹ بیلٹ اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں، رفتار معتدل رکھیں، غیر ضروری اوورٹیکنگ اور سفر سے گریز کریں۔ گھروں میں گیس ہیٹرز احتیاط سے استعمال کریں اور انسٹنٹ گیزرز کھلی فضا میں نصب کروائیں۔ 

 

