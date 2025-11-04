ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں ماحولیاتی لچکدار بحالی پر ورکشاپ
سیلاب متاثرعلاقوں کی بحالی کیلئے گرانٹس پر زور، قرضوں کے بجائے اقدامات تجویز
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں ’’ماحولیاتی لچکدار سیلاب کی بحالی، گرانٹس نہ کہ قرض‘‘ کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور مطلوبہ گرانٹس کے حصول پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ورکشاپ میں مختلف این جی اوز کے نمائندگان اور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے جلال پور پیر والا اور علی پور کے متاثرہ علاقوں کے مسائل اور بحالی کے اقدامات پر گفتگو کی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے عملی نفاذ اور مؤثر کارروائی کے ساتھ تمام ریگولیٹری اداروں کی شمولیت ضروری ہے ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی قدرتی آفات میں اضافے کی بڑی وجہ ہے ، اس لیے اس پر جامع حکمتِ عملی اختیار کرنا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے گرمی کی لہروں، سموگ اور پانی کے انتظام سے متعلق مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار نے سیلاب سے قبل اور بعد کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ علی پور اور جلال پور پیر والا کے عوام کی بحالی کے عمل میں این جی اوز نے بھرپور تعاون فراہم کیا۔