صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں ماحولیاتی لچکدار بحالی پر ورکشاپ

  • ملتان
ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں ماحولیاتی لچکدار بحالی پر ورکشاپ

سیلاب متاثرعلاقوں کی بحالی کیلئے گرانٹس پر زور، قرضوں کے بجائے اقدامات تجویز

ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم این ایس زرعی یونیورسٹی میں ’’ماحولیاتی لچکدار سیلاب کی بحالی، گرانٹس نہ کہ قرض‘‘ کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیشن میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور مطلوبہ گرانٹس کے حصول پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ورکشاپ میں مختلف این جی اوز کے نمائندگان اور یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے جلال پور پیر والا اور علی پور کے متاثرہ علاقوں کے مسائل اور بحالی کے اقدامات پر گفتگو کی۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے عملی نفاذ اور مؤثر کارروائی کے ساتھ تمام ریگولیٹری اداروں کی شمولیت ضروری ہے ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی قدرتی آفات میں اضافے کی بڑی وجہ ہے ، اس لیے اس پر جامع حکمتِ عملی اختیار کرنا ناگزیر ہے ۔ انہوں نے گرمی کی لہروں، سموگ اور پانی کے انتظام سے متعلق مسائل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار نے سیلاب سے قبل اور بعد کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ علی پور اور جلال پور پیر والا کے عوام کی بحالی کے عمل میں این جی اوز نے بھرپور تعاون فراہم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان :14 دن میں ادائیگی پر جرمانہ آدھا

ایک ہفتے میں 167روڈ سائیڈ ہوٹلز ، چائے خانے بند

پاکستان میں دینی مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ،احسن اقبال

پورٹ قاسم پر جدید شپ یارڈبنایاجائیگا،جنید انور چوہدری

واٹر کارپوریشن:سکندرزرداری ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے فارغ

شہری کی بازیابی درخواست میں ٹائٹل ترمیم اور سی ٹی ڈی کو فریق بنانے کی اجازت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس