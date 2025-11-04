سپیشل ایجوکیشن اداروں کے اوقاتِ کار میں تبدیلی
تمام تعلیمی ادارے عملدرآمد کے پابند ہونگے ،نئے اوقات آج سے نافذ العمل
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر میں محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے زیرِ انتظام تمام اداروں کے اوقاتِ کار میں تبدیلی کر دی گئی ہے ۔ محکمہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نئے اوقاتِ کار آج سے نافذ العمل ہوں گے اور تمام تعلیمی ادارے ان پر سختی سے عمل درآمد کے پابند ہوں گے ۔تفصیل کے مطابق میدانی علاقوں میں پیر سے جمعرات تک تدریسی اوقات صبح 8 بج کر 45 منٹ سے دوپہر 1بج کر 30منٹ تک مقرر کیے گئے ہیں جبکہ جمعہ کے روز کلاسز صبح 8بج کر 45منٹ سے 11 بج کر 45منٹ تک ہوں گی۔محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے مطابق اوقاتِ کار میں تبدیلی موسم اور طلبہ کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے تاکہ بچے بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔