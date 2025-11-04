عبدالحکیم تا شورکوٹ ریلوے لائن سیلاب کے بعد مکمل بحال
دو ماہ کی محنت سے 8کلومیٹر متاثرہ ٹریک کی بحالی، ٹرین سروس دوبارہ شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)دو ماہ بعد عبدالحکیم تا شورکوٹ ریلوے لائن سیلابی نقصان کے بعد مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے ۔ ریلوے انتظامیہ نے بحالی کے کام کی تکمیل کے فوراً بعد اس سیکشن پر ٹرین سروس دوبارہ شروع کر دی ہے ۔تفصیل کے مطابق عبدالحکیم سے شورکوٹ تک ریلوے لائن کو تمام اقسام کی ریلوے ٹریفک کے لیے فٹ قرار دے دیا گیا ہے ۔ یہ سیکشن 3 ستمبر 2025 کو آنے والے شدید سیلاب کے باعث تقریباً 8 کلومیٹر کے حصے میں متاثر ہوا تھا جہاں چار مختلف مقامات سے پانی گزرنے کے نتیجے میں ٹریک کو نقصان پہنچا تھا۔