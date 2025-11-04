کاروباری آسانیوں کیلئے ای بز پورٹل مکمل طور پر فعال
ڈی سی اور کمشنر علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل ، درخواستوں کا آن لائن اجرا ء شروع
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کاروباری آسانیوں اور شفاف نظام کی فراہمی کے لیے ’’ای بز پورٹل‘‘ کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا، شہریوں کی سہولت کے پیش نظر تمام ڈپٹی کمشنرز دفاتر میں ’’ای بز معلوماتی ڈیسک‘‘ قائم۔ اس حوالے سے کمشنر عامر کریم کی زیر صدارت کمشنر آفس میں اجلاس منعقد ہوا جس میں پورٹل کے استعمال، کارکردگی اور پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں بتایا گیا کہ ’’ای بز پورٹل‘‘ کے ذریعے اب تک 602 درخواستیں مختلف محکموں میں جمع کرائی جا چکی ہیں جن میں ملتان سے 22، وہاڑی سے 89، خانیوال سے 145اور لودھراں سے 346 درخواستیں شامل ہیں۔ پورٹل کے تحت کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے علیحدہ ڈیش بورڈز تشکیل دیے گئے ہیں جن کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر درخواستوں کی نگرانی اور کارروائی کی جاتی ہے ۔کمشنر عامر کریم کہا کہ شہریوں کی سہولت کے پیش نظر تمام ڈپٹی کمشنرز دفاتر میں ’’ای بز معلوماتی ڈیسک‘‘ قائم کر دئیے گئے ہیں۔