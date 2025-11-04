صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی زیڈ یو، 30ہزار طلبا وطالبات کی کریکٹر ویری فکیشن کافیصلہ

  • ملتان
بی زیڈ یو، 30ہزار طلبا وطالبات کی کریکٹر ویری فکیشن کافیصلہ

کریمنل ریکارڈ کی چھان بین، پولیس فیس وصولی شروع، ڈیڑھ کروڑ آمد ن متوقع

ملتان(شاہد لودھی سے )زکریا یونیورسٹی کے 30ہزار سے زائد طلبا وطالبات کی کریکٹر ویری فکیشن کرانے کافیصلہ، طلبہ کے کریمنل ریکارڈ کی چھان بین ، پویس نے فیس کی وصولی اور تصدیق کاعمل شروع کردیا جس سے ڈیڑھ کروڑ روپے آمد ن متوقع ہے ۔یونیورسٹی حکام کا کہنا ہے کہ تمام طلبا اور طالبات کی پولیس ویری فکیشن کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس کا مقصد طلبہ اور طالبات کے کریمنل ریکارڈ کا پتہ لگانا ہے ، یہ عمل پنجاب حکومت کے ہدایت پر شروع کیا گیا ہے تاکہ ایسے طلباء و طالبات جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو یا کبھی ان کا نام کسی مقدمے میں یا کسی کیس میں پولیس کے ہاں اندراج ہوا ہوا ان کے بارے میں تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔طلبہ کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس ویری فکیشن کے نام پر ان سے ساڑھے تین سو سے 400 روپے وصول کیے جا رہے ہیں، اس طرح یونیورسٹی کو ڈیڑھ کروڑ روپے کی خطیر رقم وصول ہوگی ،تاہم یونیورسٹی میں کام کا کہنا ہے کہ یہ پولیس ویری فکیشن کی فیس جو وہ خود وصول کررہی ہے۔

 

