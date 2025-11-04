بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار
پولیس نے 20 لاکھ روپے برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پولیس نے ایس آئی محمد ضیائالرحمن کی نگرانی میں ایس ایس چوک کے قریب موضع چوہدری میں غیرقانونی بیل دوڑ پر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے عوامی اجتماع میں بیل دوڑ کا انعقاد کیا تھا اور موقع پر لاکھوں روپے کی جوئے کی رقم لگی ہوئی تھی۔ قادر بخش موچی، غلام حسین، اللہ وسایا، سجاد چانڈیہ، شاہزیب ویرڑ سمیت متعدد افراد نے غیرقانونی بیل دوڑ منعقد کی تھی۔ پولیس نے20 لاکھ روپے برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، مزید تفتیش جاری ہے ۔