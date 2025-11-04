موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز
یونٹ عوام کو سروسز فراہم کرنے کیلئے فیلڈ میں موجود :اسماعیل کھاڑک
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا خانیوال میں باقاعدہ آغاز ہوگیا ہے ۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کے احکامات پر یہ یونٹ عوام کو سروسز فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں موجود ہے ۔ڈی ٹی او مظہر اسلام نے گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج برائے خواتین میں ایک تقریب کے موقع پر طالبات کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یونٹ میں ایف آئی آر کے اندراج، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تجدید، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پولیس خدمت مرکز کی دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ خصوصاً تعلیمی اداروں کی لڑکیوں اور ورکنگ ویمن کو سہولت فراہم کی جائے گی اور اگر کسی وجہ سے خواتین پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتیں تو یونٹ خود ان کے پاس جائے گا۔اس موقع پر پرنسپل پروفیسر شازیہ قادری نے ڈی پی او اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور پنجاب پولیس کی ڈور سٹیپ سروس کو سراہا۔ تقریب میں وائس پرنسپل پروفیسر حامدہ فاطمہ، انچارچ خدمت مرکز سمرا خالدو، اور ٹریفک افسران بھی موجود تھے ۔