گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم
عوامی ریلیف ترجیح، غفلت برداشت نہیں کی جائیگی،چینی مہنگی ہونے پر خصوصی کریک ڈاؤن کررہے ،ڈپٹی کمشنر،شہباز شریف ہسپتال کا دورہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی)گرانفروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کیخلاف زیروٹالرنس پالیسی،کارروائیاں تیز ،ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے چینی، آٹے و دیگر اشیائخورونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو الٹی میٹم جاری کر دیا ۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ عوامی مفاد میں تمام مارکیٹوں، بازاروں اور منڈیوں میں گرانفروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں تیز کی جائیں۔ڈپٹی کمشنروسیم حامد سندھو کا اپنی زیر صدارت اجلاس میں کہنا تھا کہ گرانفروشوں کیخلاف زیر و ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ، عوام کو ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ، اس لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس روزانہ کی بنیاد پر فیلڈ میں موجود رہیں اور اشیائضروریہ کی قیمتوں اور معیار کی سخت نگرانی کریں،دکاندار نرخ نامے نمایاں مقامات پر آویزاں کریں ، کسی بھی دکاندار کو مقررہ ریٹ سے زیادہ وصولی کی ہرگز اجازت نہیں ہے ۔وسیم حامد سندھو نے چینی کی قیمتوں میں غیر ضروری اضافے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پر خصوصی کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے ، ذخیرہ اندوزی یا گرانفروشی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔متعلقہ افسر تمام کارروائیوں کی روزانہ رپورٹ ان کے دفتر میں جمع کرائیں اور شکایات کے ازالے کے لیے پرائس کنٹرول سیل کو مزید فعال بنایا جائے ، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔دوسری جانب ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شہباز شریف ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مختلف وارڈز، ایمرجنسی، آؤٹ ڈور اور فارمیسی سٹور کا تفصیلی معائنہ کیا ، انتظامات اور طبی سہولتوں کی مزید بہتری کیلئے متعلقہ عملے کو ہدایات جاری کیں۔