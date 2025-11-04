ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور
ضلع ملتان کیلئے 4ارب 85کروڑ روپے کی نئی سکیمیں،خانیوال ،وہاڑی میں بازاروں کی تزئین و آرئش شاملتمام منصوبوں کو جدید ڈیزائنز اور تھری ڈی ماڈلز کے مطابق زمینی سطح پر مکمل عملدرآمد کیساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائیگا
ملتان(وقائع نگار خصوصی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ملتان ڈویژن میں اربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری ،ضلع ملتان کیلئے 4ارب 85کروڑ روپے کی نئی سکیمیں، خانیوال اور وہاڑی میں بازاروں کی تزئین و آرئش وبحالی شامل ہے ،انفراسٹرکچر بہتر اور بیوٹیفکیشن کے جدید انتظامات کیے جائیں گے ۔کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملتان، خانیوال اور وہاڑی کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور متعدد منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ڈسٹرکٹ کونسل ملتان کے دائرہ اختیار میں الیکٹرک بسوں کے لیے بس شیلٹرز کی تعمیر کے منصوبے کی منظوری دی گئی جس پر 188 اعشاریہ 88ملین روپے لاگت آئے گی۔میونسپل کارپوریشن ملتان کے حدود میں 106 اعشاریہ 38ملین روپے کی لاگت سے الیکٹرک بس سٹاپس کی تعمیر کی منظوری دی گئی ۔ جہانیاں خانیوال میں اللہ داد بازار کی تزئین و آرائش کا 140اعشاریہ 50ملین روپے کا منصوبہ منظور کیا گیا، منصوبے کے تحت بازار کے انفراسٹرکچر، صفائی، نکاسی آب، روشنیوں اور بیوٹیفکیشن کے جدید انتظامات کیے جائیں گے ۔وہاڑی شہر میں چوڑی بازار، گول چوک اور ریل بازار کی بحالی و تزئین نو کے منصوبے کی منظوری دی گئی جس پر 150 ملین روپے لاگت آئیگی، منصوبے کے تحت بازاروں کی سڑکیں، نکاسی آب، لائٹس اور فٹ پاتھ ازسرنو تعمیر کیے جائیں گے ۔کمشنر عامر کریم نے کہا کہ شہری علاقوں کی اپ گریڈیشن، بیوٹیفکیشن اور سہولتوں میں بہتری وزیر اعلیٰ کے ویژن کا حصہ ہے ،تمام منصوبوں کو جدید ڈیزائنز اور تھری ڈی ماڈلز کے مطابق زمینی سطح پر مکمل عملدرآمد کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔