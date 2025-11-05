صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکالر جویریہ کنول کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی سفارش

  • ملتان
سکالر جویریہ کنول کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی سفارش

ملتان(خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری کی سکالر جویریہ کنول کو کامیاب پبلک ڈیفنس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کرنے کی سفارش ۔جویریہ کنول کی تحقیق کا عنوان ’’ڈویلپمنٹ آف پولیمرک میمبرینز فنکشنلائزڈ ود آرگینک نینو میٹریلز فار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ‘‘ تھا۔

ویمن یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری کی سکالر جویریہ کنول کو کامیاب پبلک ڈیفنس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کرنے کی سفارش ۔جویریہ کنول کی تحقیق کا عنوان ''ڈویلپمنٹ آف پولیمرک میمبرینز فنکشنلائزڈ ود آرگینک نینو میٹریلز فار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ'' تھا۔

 

