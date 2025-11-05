سکالر جویریہ کنول کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کی سفارش
ملتان(خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی شعبہ کیمسٹری کی سکالر جویریہ کنول کو کامیاب پبلک ڈیفنس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کرنے کی سفارش ۔جویریہ کنول کی تحقیق کا عنوان ’’ڈویلپمنٹ آف پولیمرک میمبرینز فنکشنلائزڈ ود آرگینک نینو میٹریلز فار ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ‘‘ تھا۔
