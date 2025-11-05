جہانیاں میں نجی سکولز کی سموگ ٹائمز پر کھلی خلاف ورزی
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں میں نجی سکولز کی سموگ ٹائمز پر کھلی خلاف ورزی،علی الصبح سکول کھلنے سے بچوں کی صحت متاثر ہورہی ہے۔۔۔
پنجاب حکومت کی جانب سے سموگ کی شدت میں اضافے کے باعث سکولوں کے اوقاتِ کار میں تبدیلی کے احکامات جاری کیے گئے تھے جن کے مطابق تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے صبح 8 بج کر 45 منٹ پر کھلنے تھے ، تاہم تحصیل جہانیاں میں بیشتر سکولوں کی انتظامیہ نے ان احکامات کو نظرانداز کرتے ہوئے صبح 7 بجے ہی سکول کھولنا شروع کر دیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے افسروں کی طرف سے کسی قسم کی مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی ہے ۔