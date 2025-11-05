صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استاد کی کمسن طالبہ سے زیادتی ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ

  • ملتان
استاد کی کمسن طالبہ سے زیادتی ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ

بورے والا(سٹی رپورٹر )استاد کی کمسن طالبہ سے زیادتی، ویڈیوز بنا کر بلیک میلنگ، مزید بلیک میل ہونے پر ویڈیو زسوشل میڈیا پر وائرل کردی،مقدمہ درج، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے اعتراف جرم کرلیا ہے ۔ ۔۔۔

تفصیل کے مطابق نواحی گاؤں 433 ای بی میں استاد اکرم نے بارہ سالہ طالبہ کیساتھ مبینہ زیادتی کی ،ساتھی کی مدد سے ویڈیوز بھی بنالیں ،بلیک میلنگ کرتے ہوئے کئی مرتبہ ہوس کا نشانہ بنایا، مزید بلیک میل نہ ہونے پر ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کردیا۔ پولیس نے لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ۔پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی ہے ،ملزم اکرم نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کرلیا ہے ،مزید کارروائی جاری ہے ۔

 

