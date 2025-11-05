ڈینگی کا پھلاؤ روکنے کیلئے ہنگامی اقدامات، سرویلنس تیز کرنیکا حکم
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈینگی پھیلاؤ خدشے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ کے ہنگامی اقدامات جاری، محکمہ صحت اور لائینز ڈیپارٹمنٹس کو سرویلنس تیز کرنیکا حکم ، گھروں، بازاروں اور عوامی مقامات پر ڈینگی لاروے کی تلفی کا عمل تیز کرنے کی ہدایت بھی کردی ۔۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی اجلاس میں انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر آصف محمود نے ضلع میں ڈینگی کی صورتحال، ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات بارے بریفنگ دی ۔ انہوں نے کہاکہ گھروں ،بازاروں اور عوامی مقامات پر سپرے اور ادویات چھڑکنے کا کام کیا جائے ۔