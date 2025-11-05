تجاوزات کے خلاف کارروائی متعدد علاقے کلیئر،سامان ضبط
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ آفیسر طاہر کھچی کی نگرانی میں پیرا فورس کی ٹیم نے سنگلا نو الہ چوک، اکبربازار اور چور بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔۔۔۔
ٹیم نے آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے سامان کو ضبط کر لیا۔ کارروائی سے قبل دکانداروں کو وارننگ دی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دکاندار اپنی حدود میں سامان رکھیں، پیرا فورس کی جانب سے باقاعدگی سے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔