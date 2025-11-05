صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومنتخب امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو جاوید اقبال نے حلف اٹھایا

  • ملتان
نومنتخب امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو جاوید اقبال نے حلف اٹھایا

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ا دو(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) نو منتخب امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر جاوید اقبال اخوان نے حلف اٹھا لیا۔۔۔۔

مرکز جماعت اسلامی کوٹ ادو میں ہونے والی تقریب میں ارکان اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حلف برداری کے موقع پر جاوید اقبال اخوان نے کہا کہ جماعت اسلامی غلبہ اسلام کی تحریک ہے اور وہ اس مشن کو پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ کل پاکستان اجتماع عام میں کوٹ ادو سے زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت ان کا پہلا ہدف ہے ۔ امیر جماعت نے مشاورت کے بعد محمد کاشف نواز کو جنرل سیکرٹری، چودھری منیب الحسن کو نائب امیر اور عاطف بن صادق کو ناظم بیت المال مقرر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لہسن550،ادرک650 روپے کلو تک فروخت

سیاست میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں:گورنر

ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب

خوراک سکیورٹی بارے چیلنجز کا سامنا :ڈی جی فوڈ اتھارٹی

91اہلکاروں کی اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی

سیکرٹریٹ کے باہر ملازمین کے حقوق کیلئے احتجاجی دھرنا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر