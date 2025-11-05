نومنتخب امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو جاوید اقبال نے حلف اٹھایا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)کوٹ ا دو(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) نو منتخب امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو شہر جاوید اقبال اخوان نے حلف اٹھا لیا۔۔۔۔
مرکز جماعت اسلامی کوٹ ادو میں ہونے والی تقریب میں ارکان اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حلف برداری کے موقع پر جاوید اقبال اخوان نے کہا کہ جماعت اسلامی غلبہ اسلام کی تحریک ہے اور وہ اس مشن کو پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ کل پاکستان اجتماع عام میں کوٹ ادو سے زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت ان کا پہلا ہدف ہے ۔ امیر جماعت نے مشاورت کے بعد محمد کاشف نواز کو جنرل سیکرٹری، چودھری منیب الحسن کو نائب امیر اور عاطف بن صادق کو ناظم بیت المال مقرر کیا۔