کوٹ ادو میں وال چاکنگ پر مکمل پابندی عائد

  ملتان
کوٹ ادو میں وال چاکنگ پر مکمل پابندی عائد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)کوٹ ادو میں بھی وال چاکنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ، دکانداروں اور کاروباری حضرات کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی سرکاری یا نجی عمارت پر وال چاکنگ نہ کریں۔۔۔۔

 تفصیل کے مطابق حکومت پنجاب کے احکامات کے تحت کوٹ ادو میں بھی وال چاکنگ کے خاتمے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل اور ایس ایچ او سٹی شکیل احمد ملک نے واضح کیا ہے کہ وال چاکنگ کرنے یا کرانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی دکانوں، عمارتوں اور دیواروں پر موجود وال چاکنگ ازخود مٹا دیں تاکہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی برقرار رکھی جا سکے ۔

 

