اے سی انعم اکرم کا ہسپتال ،اراضی سنٹر کا دورہ،سہولتوں کا جائزہ
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے ڈی ایچ کیو ہسپتال اور اراضی ریکارڈ سنٹر کا دورہ کیا۔۔۔
طبی سہولتوں، ادویات کی دستیابی اور صفائی کا جائزہ لیا۔ اس دوران مریضوں سے ملاقات کر کے علاج معالجے کی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا جس پر مریضوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر میں ریونیو سروسز، صفائی اور سائلین کے بیٹھنے کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عملے کو ہدایت کی کہ شہریوں کو بہترین خدمات فراہم کی جائیں۔ انعم اکرم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی ہدایت کے مطابق سروسز کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مانیٹرنگ وزٹ باقاعدگی سے کیے جا رہے ہیں۔