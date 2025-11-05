شیخ عبدالوحید نے ایکسین گرڈ میپکو وہاڑی کا چارج سنبھال لیا
میلسی (نامہ نگار)چیف ایگزیکٹو میپکو نے شیخ عبدالوحید کو ایکسین گرڈ میپکو وہاڑی تعینات کر دیا۔ تفصیل کے مطابق شیخ عبدالوحید کا تبادلہ میپکو ہیڈ آفس ملتان سے وہاڑی کیا گیا۔۔۔
جہاں انہوں نے چارج سنبھال کر اپنے فرائض کی انجام دہی شروع کر دی ہے ۔ شیخ عبدالوحید اس سے قبل ایکسین آر آر ای اور ایکسین ایم این ٹی کے عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ان کی تقرری پر عملے نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ادارے کی کارکردگی میں مزید بہتری لائیں گے ۔