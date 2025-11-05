صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد رفیق کی روح کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

  • ملتان
محمد رفیق کی روح کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد

مونڈکا (نامہ نگار)ایم پی اے پی پی 271 اوررہنما مسلم لیگ ن سردار محمد عون حمید ڈوگر کے ساتھی مرحوم محمد رفیق کی روح کے ایصال ثواب کیلئے محفل کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں حلقہ پی پی 271 اور شہر بھر سے کثیر تعداد میں سیاسی وسماجی شخصیات شرکت کی۔مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا کی گئی۔علامہ محمد طارق نے اس موقع پر کہا دنیا کی زندگی فانی جبکہ آخرت کی زندگی لافانی ہے ،لافانی زندگی کے لئے تیاری اہل ایمان کی زندگی کالازمی جزوہے ، بدقسمتی سے لافانی زندگی کے لئے کوئی زاد راہ نہیں ،اے ایمان والو نجات اللہ کے احکامات اور سیرت نبویؐ پر عمل ہی میں ہے ۔

 

