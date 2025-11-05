صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نعیم بیگ اور آصف عزیز کی والدہ انتقال کر گئی

  • ملتان
نعیم بیگ اور آصف عزیز کی والدہ انتقال کر گئی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) سینئر نائب صدر مرکزی میلاد کمیٹی نعیم بیگ اور میونسپل کمیٹی کوٹ ادو کے مکینک سپروائزر آصف عزیز کی والدہ رضائے الٰہی سے وفات پا گئیں۔۔۔۔

 مرحومہ کی نمازِ جنازہ بعد نمازِ مغرب شمالی عیدگاہ میں ادا کی گئی جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت بلدیاتی افسروں، شہریوں، عزیز و اقارب، دوست احباب اور اہلِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا ئنے مرحومہ کے ایصالِ ثواب اور بلند درجات کے لیے دعا کی اور لواحقین سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔

 

