خانیوال :روزانہ 500 سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم
متاثرین کو بحالی کارڈز اور 50 ہزار روپے نقد رقم فراہم کی جارہی، اے ڈسی آر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر نگرانی روزانہ 500 سیلاب متاثرین کو امدادی رقم فراہم کی جارہی ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے باگڑ سرگانہ کیمپ سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی کے عمل اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے امدادی رقوم کی شفاف تقسیم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا اور بینک آف پنجاب کے نمائندے بھی موجود تھے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اب تک 1909 سیلاب متاثرین میں 5 کروڑ 96 لاکھ 37 ہزار 865 روپے تقسیم کیے جاچکے ہیں۔ متاثرین کو بحالی کارڈز اور 50 ہزار روپے نقد رقم فراہم کی جارہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ سائٹ میں متاثرین کے لیے بیٹھنے ، پینے کے صاف پانی اور پک اینڈ ڈراپ سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں۔