صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :روزانہ 500 سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم

  • ملتان
خانیوال :روزانہ 500 سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم

متاثرین کو بحالی کارڈز اور 50 ہزار روپے نقد رقم فراہم کی جارہی، اے ڈسی آر

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر نگرانی روزانہ 500 سیلاب متاثرین کو امدادی رقم فراہم کی جارہی ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے باگڑ سرگانہ کیمپ سائٹ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کی فراہمی کے عمل اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے امدادی رقوم کی شفاف تقسیم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا اور بینک آف پنجاب کے نمائندے بھی موجود تھے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اب تک 1909 سیلاب متاثرین میں 5 کروڑ 96 لاکھ 37 ہزار 865 روپے تقسیم کیے جاچکے ہیں۔ متاثرین کو بحالی کارڈز اور 50 ہزار روپے نقد رقم فراہم کی جارہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ سائٹ میں متاثرین کے لیے بیٹھنے ، پینے کے صاف پانی اور پک اینڈ ڈراپ سمیت دیگر سہولیات موجود ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام اساتذہ میں لانگ سروس ایوارڈ تقسیم

ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی

پنجاب کالجز ، 150 طلبہ کیلئے روبوٹکس ،مائیکرو سافٹ سرٹیفکیٹ

گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

سیالکوٹ :موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر