وزیرِاعظم کا روشن معیشت بجلی پیکیج قابلِ تحسین قرار

  • ملتان
رعایتی نرخ صنعتی بحالی ، روزگار میں اضافے کا باعث بنیں گے ،صدروہاڑی چیمبر

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)وہاڑی چیمبر آف کامرس کے صدر نے وزیرِاعظم شہباز شریف کی جانب سے صنعت و زراعت کے لیے ’’روشن معیشت رعایتی بجلی پیکیج‘‘کے اعلان کو خوش آئند اور قابلِ تحسین قرار دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ملکی صنعت کی بحالی اور معیشت کے استحکام کی سمت ایک مثبت پیش رفت ہے ۔چیمبر صدر کے مطابق حکومت کی جانب سے صنعتی و زرعی صارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر 22.98 روپے فی یونٹ کا رعایتی نرخ مقرر کرنا صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے ایک احسن قدم ہے ۔ اس فیصلے سے نہ صرف صنعتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی بلکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور پیداواری عمل میں بھی بہتری آئے گی۔انہوں نے وزیرِاعظم ، وفاقی وزیرِتوانائی اور اقتصادی ٹیم کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ معیشت کے استحکام کے لیے سنگِ میل ثابت ہوگا۔ وہاڑی چیمبر آف کامرس نے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تاکہ ملک کو ایک مضبوط اور پیداواری معیشت کی جانب گامزن کیا جا سکے ۔

 

