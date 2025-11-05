ڈی پی او مظفرگڑھ کے حکم پر متعدد پولیس اہلکاروں کے تبادلے
عاشق حسین ، صادق حسین ، اشفاق ، جاوید اقبال ، اللہ بخش ، فرحان ودیگر شامل
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او مظفرگڑھ کے حکم پر متعدد پولیس اہلکاروں کے تبادلے ۔تفصیل کے مطابق ڈی پی او مظفرگڑھ کے حکم کے تحت ضلع بھر میں متعدد پولیس اہلکاروں کے تبادلے کردئیے گئے ۔جن کا فوری نفاذ اور عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ، تمام تبادلے مکمل ہونے کے بعد نقل رپٹ دفتر او ایس آئی مظفرگڑھ بھجوائی جائے گی۔کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو پر تعینات عاشق حسین کو ہیڈ گارد تھانہ کوٹ ادو، صادق حسین کو انچارج کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، محمد اشفاق کو تھانہ سنانواں، محمد جاوید اقبال کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، اللہ بخش کو تھانہ صدر کوٹ ادو، محمد فرحان عباس کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، محمود الحسن کو تھانہ دائرہ دین پناہ، محمد ندیم کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، سلطان محمود کو تھانہ دائرہ دین پناہ، محمد انصر اصغر کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، مظہر یوسف کو تھانہ سٹی کوٹ ادو، مظفر اقبال کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، محمد زبیر شاہ کو تھانہ صدر کوٹ ادو، محمد فرحان کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، مختیار حسین کو نیشنل بینک گارد کوٹ ادو، رضوان شہزاد کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، شمیم بی بی کو تھانہ سٹی کوٹ ادو بطور وی ایس او، ساجدہ بی بی کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، اقراء شہزادی کو تھانہ صدر کوٹ ادو بطور وی ایس او، نورین بی بی کو کچہری ڈیوٹی کوٹ ادو، عبدالرؤف کو چوکی رام پور تھانہ جتوئی اور محمد ذیشان کو چوکی شاہ پور اولڈ تھانہ خیرپور سادات تعینات کر دیا گیا ہے ،ان تمام تبادلوں کا مقصد پولیس سروس میں بہتری اور انتظامی کارکردگی میں توازن پیدا کرنا بتایا گیا ہے ۔