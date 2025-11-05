دسویں تھل ڈیزرٹ ریلی کل سے شروع، انتظامات مکمل
کوٹ ادو میں فیملی گالا اور ثقافتی پروگرام، نامور ڈرائیورز اور سیاح شریک ہونگے
مظفرگڑھ، کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، سٹی رپورٹر) دسویں تھل ڈیزرٹ ریلی کل 6 نومبر سے شروع ہوگی، جس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریلی کے پہلے دو روز کوٹ ادو میں فیملی گالا اور تفریحی پروگرام ہوں گے ، جن میں ملک بھر سے نامور ڈرائیورز، موٹر بائیک رائیڈرز اور سیاح بڑی تعداد میں شرکت کریں گے ۔تفصیل کے مطابق ٹورازم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے زیرِ اہتمام ریلی کے ابتدائی مراحل چھانگا مانگا ٹیلہ، کوٹ ادو میں ہوں گے جہاں رجسٹریشن، ٹیگنگ، میڈیکل چیک اپ اور ٹیکنیکل انسپکشن کے ساتھ شہریوں کے لیے فیملی گالا اور ثقافتی پروگرام رکھے گئے ہیں۔ 7 نومبر کو ڈرائیورز اور نیویگیٹرز کانفرنس ملتان میں ہوگی جبکہ اسی روز کوالیفائنگ راؤنڈ چھانگا مانگا ٹیلہ میں منعقد کیا جائے گا۔8 نومبر کو سٹاک کیٹیگری ریس، کلچرل نائٹ اور آتش بازی کے مظاہرے لیہ اور کوٹ ادو میں ہوں گے ۔ 9 نومبر کو ڈرٹ بائیک اور بگی بائیک کے مقابلے منعقد ہوں گے ۔ ریلی کے اختتام پر فیصل سٹیڈیم مظفرگڑھ میں شاندار کلچرل نائٹ اور انعامات کی تقسیم کی تقریب ہوگی۔ تھل ریلی جنوبی پنجاب کی ثقافت، روایت اور سیاحت کے فروغ کا اہم ذریعہ بن چکی ہے ۔