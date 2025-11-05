کماد کی تیار فصل میں آگ بھڑک اٹھی ،لاکھوں کا نقصان
بجلی پولز اچانک گر نے سے شدید سپارکنگ ہوئی جس سے آگ لگی، عینی شاہدین
جہانیاں (نمائندہ دنیا)چک نمبر 159 دس آر میں امان اللہ نامی زمیندار کی کماد کی تیار فصل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کھیتوں کے اوپر سے گزرنے والے بجلی کے پولز اچانک گر گئے جس کے باعث تاروں میں شدید سپارکنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کماد کے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند منٹوں میں کئی کینال رقبے پر کھڑی کماد کی فصل جل کر راکھ بن گئی۔ مقامی زمیندار امان اللہ کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً سات لاکھ روپے مالیت کی فصل مکمل طور پر تباہ ہوگئی، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور باقی فصل کو جلنے سے بچا لیا۔مقامی کسانوں نے محکمہ واپڈا اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گرے ہوئے بجلی پولز اور پرانی تاروں کی فوری مرمت کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے ۔