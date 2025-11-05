صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کماد کی تیار فصل میں آگ بھڑک اٹھی ،لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
کماد کی تیار فصل میں آگ بھڑک اٹھی ،لاکھوں کا نقصان

بجلی پولز اچانک گر نے سے شدید سپارکنگ ہوئی جس سے آگ لگی، عینی شاہدین

جہانیاں (نمائندہ دنیا)چک نمبر 159 دس آر میں امان اللہ نامی زمیندار کی کماد کی تیار فصل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کھیتوں کے اوپر سے گزرنے والے بجلی کے پولز اچانک گر گئے جس کے باعث تاروں میں شدید سپارکنگ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کماد کے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ چند منٹوں میں کئی کینال رقبے پر کھڑی کماد کی فصل جل کر راکھ بن گئی۔ مقامی زمیندار امان اللہ کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً سات لاکھ روپے مالیت کی فصل مکمل طور پر تباہ ہوگئی، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے ۔اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی فائر بریگیڈ پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور باقی فصل کو جلنے سے بچا لیا۔مقامی کسانوں نے محکمہ واپڈا اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گرے ہوئے بجلی پولز اور پرانی تاروں کی فوری مرمت کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مہنگی اشیا بیچنے پر 3دکاندار گرفتار، 3لاکھ سے زائد جرمانے

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

اسلام آباد میں کاروبار کرنا دن بدن مشکل ہوتا جارہا، تاجر

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

ایس ایس پی آپریشزکی کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر