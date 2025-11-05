صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیم پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حالی کا شکار

  • ملتان
عبدالحکیم پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حالی کا شکار

دیواروں میں دراڑیں، چھت ٹپکنے لگی، عملہ اور شہری خطرے سے دوچار

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)عبدالحکیم میں قائم کئی دہائیوں پرانی پوسٹ آفس کی عمارت شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے ۔ عمارت کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی ہے اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جس کے باعث عملہ اور آنے والے شہری مستقل خطرے میں ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پوسٹ آفس عبدالحکیم عوامی رابطے اور ڈاک خدمات کے لحاظ سے ایک اہم سرکاری ادارہ ہے مگر اس کی عمارت کی خستہ حالت کسی بھی وقت جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام، محکمہ ڈاک اور ضلعی انتظامیہ خانیوال سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے کر نئی عمارت کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو محفوظ اور بہتر سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام اساتذہ میں لانگ سروس ایوارڈ تقسیم

ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی

پنجاب کالجز ، 150 طلبہ کیلئے روبوٹکس ،مائیکرو سافٹ سرٹیفکیٹ

گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

سیالکوٹ :موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر