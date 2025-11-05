عبدالحکیم پوسٹ آفس کی عمارت خستہ حالی کا شکار
دیواروں میں دراڑیں، چھت ٹپکنے لگی، عملہ اور شہری خطرے سے دوچار
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)عبدالحکیم میں قائم کئی دہائیوں پرانی پوسٹ آفس کی عمارت شدید خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے ۔ عمارت کی دیواروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، چھت جگہ جگہ سے ٹپکنے لگی ہے اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جس کے باعث عملہ اور آنے والے شہری مستقل خطرے میں ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پوسٹ آفس عبدالحکیم عوامی رابطے اور ڈاک خدمات کے لحاظ سے ایک اہم سرکاری ادارہ ہے مگر اس کی عمارت کی خستہ حالت کسی بھی وقت جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام، محکمہ ڈاک اور ضلعی انتظامیہ خانیوال سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے کر نئی عمارت کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو محفوظ اور بہتر سہولت فراہم کی جا سکے ۔