کہروڑپکا میں مہنگائی بے قابو، پرائس کنٹرول نظام ناکام
سبزی، فروٹ ، گوشت کے من مانے ریٹ، عوام شدید مشکلات کا شکار
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) شہر میں مہنگائی پر قابو نہ پایا جا سکا، اشیائے خورونوش، فروٹ اور سبزی کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے ۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی عدم موجودگی کے باعث دکاندار اور سبزی فروش من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں جس سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔تفصیل کے مطابق کہروڑپکا میں تعینات پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث کوئی بھی چیز حکومتی نرخوں پر فروخت نہیں ہو رہی۔ قصاب، سبزی فروش اور جنرل اسٹور مالکان من مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے چند جرمانوں کے باوجود صورتِ حال میں بہتری نہیں آ سکی جبکہ دیگر پانچ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ل عرصے سے عوامی نظروں سے غائب ہیں۔ شہری حلقوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فعال بنایا جائے اور مہنگائی کے اصل ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔